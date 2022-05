Ärztekammer gegen "Versklavung" durch Bindung an Spitäler

Werbung

"Die Ärztinnen und Ärzte in Österreich zu Sklaven zu machen, wird kaum dazu beitragen, dass sie gerne in Österreich bleiben, sondern ganz im Gegenteil den drohenden Ärztemangel in unserem Land weiter befeuern", meinte Mayer wörtlich und warnte: "Dann werden sie eben überhaupt nicht in Österreich mit der Ausbildung beginnen."

Die Spitalsärzte zu "Leibeigenen des Staates" machen zu wollen, bringe gar nichts, "dann werden sich erstens viele schon vorher überlegen, ob sie überhaupt den Arztberuf ergreifen sollten und jene, die das Studium bei uns dennoch absolvieren, werden danach ganz einfach volley ins benachbarte Ausland oder nach Skandinavien wechseln", so Mayer weiter. Dort herrschten zum einen auch deutlich bessere Arbeitsbedingungen als in Österreich, da "der Politik dort die Ausbildung wichtig und der Lohn ebenfalls höher ist".