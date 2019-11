Andre Heller plant "Wunderkammer" unter Stephansdom .

Andre Heller plant offenbar eine neue Touristenattraktion mitten in Wien: Gegenüber Ö3-"Frühstück bei mir" bestätigte er am Sonntag einen Bericht der "Kronen Zeitung" über eine geplante "Edelstein-Show". "Was wir dort planen, ist eine Wunderkammer, in der wenige Leute viel an Frieden finden können und an Staunen", so Heller laut Aussendung des Radiosenders.