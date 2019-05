Auto erfasste Fußgängergruppe - Ein Schwerverletzter .

Eine Gruppe von Passanten ist am Freitagabend in Wien-Wieden von einem Auto erfasst worden. Zwei Personen wurden leicht, ein Mann (26) schwer verletzt. Der 26-Jährige befand sich laut Wiener Berufsrettung in Lebensgefahr. Ersten Informationen zufolge dürfte der Lenker mit seinem Auto in der Operngasse auf Höhe der Technischen Universität (TU) von der Straße abgekommen sein.