Autos bei Unfall auf Gehsteig geschleudert .

In Wien-Leopoldstadt sind am Samstagvormittag zwei Autos zusammengestoßen und auf den Gehsteig der Taborstraße geschleudert worden. Die insgesamt drei Insassen erlitten leichte Verletzungen. Eines der Fahrzeuge geriet in Brand, berichtete die Berufsfeuerwehr. Laut Berufsrettung handelt es sich bei den drei Verletzten um eine Frau und zwei Männer, die mit Prellungen und Schnittverletzungen davonkamen.