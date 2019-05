Betrunkener raste mit geborgtem Auto Polizei davon .

Ein betrunkener Autofahrer hat sich am Freitag in den frühen Morgenstunden in Wien-Meidling der Anhaltung durch die Polizei entziehen wollen. Der 27-Jährige raste mit dem geborgten Pkw davon, überfuhr rote Ampeln und eine Verkehrsinsel. Die Flucht endete mit der Festnahme und Anzeigen. Einen Kfz-Führerschein besitzt der Inder ebenso wenig wie eine Aufenthaltsbewilligung, berichtete die Exekutive.