Bluttat bei Wiener Juwelier - Mann lag tot im Geschäft .

Ein 74-jähriger Mann ist Mittwochnachmittag in einem Juweliergeschäft in Wien-Landstraße Opfer eines Gewaltverbrechens geworden. Der Schwerverletzte lag in der Eingangstür, als er zufällig von vorbeigehenden Passanten entdeckt wurde. Die alarmierte Rettung konnte allerdings nichts mehr für den Mann tun. Es soll sich um den Geschäftsinhaber handeln. Der Tote hatte laut Polizeisprecher Marco Jammer "offensichtliche Gewaltverletzungen".