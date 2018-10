Bürgermeister Ludwig will differenzierter inserieren .

Der Wiener Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) hat am Mittwoch in Aussicht gestellt, dass die Vergabe von städtischen Inseraten künftig differenzierter erfolgen könnte. Man müsse mehr die jeweiligen Zielgruppen beachten, sagte er in der Fragestunde des Gemeinderats. Auch die journalistische Qualität soll ein Kriterium für die Vergabe sein, bekräftigte das Stadtoberhaupt.