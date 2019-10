Dabei handelt es sich um eine 130 Jahre alte Fichte aus einem Wald in Embach, einem Ortsteil der Pinzgauer Gemeinde Lend, wie das Rathaus am Mittwoch informierte. Am kommenden Dienstag, 5. November, wird der 32 Meter hohe Riese aufgestellt.

In voller Pracht erstrahlen wird die Fichte dann ab 16. November, wenn Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) gemeinsam mit Salzburgs Landeshauptmann Wilfried Haslauer (ÖVP) die aus 2.000 LED-Lichtern bestehende Christbaumbeleuchtung anknipsen werden. Der Weihnachtsbaum am Rathausplatz kommt seit 1959 jedes Jahr aus einem anderen Bundesland. Im Vorjahr lieferte Kärnten das Exemplar.