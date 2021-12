Donauinselfest der "Extraklasse" von 24. bis 26. Juni 2022

Der Termin für das Donauinselfest 2022 steht: Das Open-Air-Festival bei freiem Eintritt wird von 24. bis 26. Juni über die Bühne gehen. Anders als in den vergangenen beiden Jahren, in denen die Inselsause durch Corona stark limitiert war, hofft die Wiener SPÖ als Veranstalterin nun wieder auf ein "Fest der Extraklasse", versprühte Projektleiter Matthias Friedrich am Donnerstag Zuversicht. Auch ein Comeback internationaler Acts stehe am Plan.