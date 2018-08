68-Jährige starb in verrauchter Wohnung .

Eine 68-Jährige ist in der Nacht auf Donnerstag bei einem kleinen Brand in ihrer verrauchten Wohnung in Wien-Donaustadt ums Leben gekommen. Der Rauch wurde gegen 0.30 Uhr bemerkt. Die Feuerwehr brach die Wohnungstür auf fand die Frau leblos auf dem Boden liegend. Reanimationsversuche waren erfolglos, berichteten Berufsfeuerwehr und Polizei. Am Herd in der Wohnung war eine Speise angebrannt.