Wienerin soll vor Tod Seitensprung gestanden haben .

Nach dem gewaltsamen Tod einer 51-jährigen Frau, deren Leiche in der Nacht auf den Heiligen Abend in der Badewanne im ehelichen Reihenhaus in Wien-Donaustadt gefunden wurde, kommen nun die Hintergründe der Bluttat ans Tageslicht. "Es war eine Affekttat", sagte Astrid Wagner, die Verteidigerin des Ehemanns. Die Frau hatte ihm zuvor einen Seitensprung gebeichtet.