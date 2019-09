Der Kosovare kam in die Polizeiinspektion und gab an, dass er seine Frau verletzt und vermutlich getötet habe. Die Polizisten gingen in die Wohnung nahe des Schlosses Belvedere und fanden die 32-Jährige tot am Boden liegend. Am Hinterkopf klaffte eine blutige Wunde.

Der 32-Jährige wurde gleich wegen des Verdachts des Mordes festgenommen. Er soll am Samstag einvernommen werden, sagte Polizeisprecher Paul Eidenberger. Die Leiche der Frau wird noch am Samstag obduziert.

Das Paar war wegen Streitigkeiten zuvor nicht aufgefallen. Die Polizei hielt sich zu weiteren Angaben aus Opferschutzgründen äußerst bedeckt. Sie machte weder Angaben zum Tatort, noch ob Zeugen bei der Bluttat anwesend waren. "Das muss noch ermittelt werden", hieß es vonseiten des Sprechers.