Stadtplanung Wien entwickelt neuen Stadtteil in Rothneusiedl

Lesezeit: 3 Min AN APA / NÖN.at

Frühestens in zehn Jahren werden hier die ersten Bewohner einziehen Foto: APA/MARTIN FICHTER

A lles neu in Rothneusiedl: Am südlichen Stadtrand im Wiener Bezirk Favoriten entsteht ein Stadtteil, in dem künftig bis zu 21.000 Menschen wohnen sollen. Bis es so weit ist, wird noch einige Zeit vergehen, wie am Freitag bei der Präsentation des Projekts betont wurde. Die ersten Menschen werden dort frühestens in zehn Jahren einziehen. Sie werden nicht nur auf Gebäude, sondern auch auf Grünflächen stoßen - und auf eine U-Bahn.