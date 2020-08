Erdmännchen-Nachwuchs im Tiergarten Schönbrunn .

Im Wiener Tiergarten Schönbrunn hat das Erdmännchen-Weibchen "Zuzu" Ende Juli in einer selbst gegrabenen Erdhöhle Nachwuchs bekommen. "Bis jetzt haben unsere Tierpfleger drei Jungtiere außerhalb der Höhle gesehen", berichtete Zoodirektor Stephan Hering-Hagenbeck am Donnerstag. Heimisch sind Erdmännchen in den Savannen und Halbwüsten im Süden Afrikas, betonte der Tiergarten.