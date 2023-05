Wien Ermittlungen in Wiener Taxi- und Uber-Szene nach Überfällen

D ie Polizei ermittelt zu einer Überfallserie in der Wiener Taxi- bzw. Uber-Szene, bei der Lenker Fahrgäste ausgeraubt haben sollen. Einen Bericht des "Kurier" (Online und Freitagsausgabe) bestätigten die Wiener Polizei und die Taxi-Innung der Wiener Wirtschaftskammer am Freitag. Demnach ermittelt das Landeskriminalamt in der Causa bereits seit Oktober 2022, bisher sind 22 Fälle bekannt. Eine Warnung gelangte bisher nicht an die Öffentlichkeit.