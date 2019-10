Mann mit Messer von Polizei angeschossen .

In Wien-Favoriten ist es Sonntagabend zu einem Polizeieinsatz gekommen. Ein Mann ist laut "Kurier" mit zwei Messern in der Hand in der Quellenstraße herumgelaufen und habe dabei auch Passanten bedroht. Die Polizei bestätigte den Vorfall. Die Beamten hätten zunächst Pfefferspray eingesetzt und anschließend zumindest einen Schuss abgegeben, hieß es. Der Mann wurde getroffen und verletzt.