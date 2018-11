Die österreichischen Beamten forschten schlussendlich in Favoriten einen 21-Jährigen aus, der das kinderpornografische Material abgespeichert und auch noch über Facebook verbreitet haben soll.

Der staatenlose Mann - er wurde in Syrien geboren - gab an, nicht gewusst zu haben, dass der Besitz von Kinderpornos in Österreich verboten ist. Er wurde festgenommen. Die Speichermedien des 21-Jährigen wurden sichergestellt.