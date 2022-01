Festival Resonanzen mit Feierabend eröffnet

Das ist doch mal 'ne Ansage in melancholischen Zeiten: "In Feierlaune" haben die Resonanzen ihre heurige Ausgabe genannt. Nichts Mieselsüchtiges, sondern ein optimistischer Ansatz. Aber vielleicht geht man mit langer Perspektive auch gelassener an die Dinge heran, stellt das Festival schließlich die Alte Musik ins Zentrum, die einer Zeit entstammt, in der in Europa noch hie und da die Pest aufflammte. In jedem Falle hielt der Startschuss am Samstag im Wiener Konzerthaus Wort.