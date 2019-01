Frau verprügelte und würgte Freundin .

Randale in der Ostmarkgasse in Wien-Floridsdorf: Zwei - zumindest bis zu dem Vorfall - befreundete Frauen haben laut eigenen Angaben am Mittwoch in einer Wohnung alkoholische Getränke konsumiert. Im Laufe des Abends entwickelte sich ein Streit, die 45-Jährige attackierte ihre 52-jährige Bekannte und würgte sie mit einem Gürtel, hieß es von der Polizei.