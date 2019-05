Frau und ihre zwei Töchter tot in Wohnung gefunden .

In einer Wohnung in Wien-Floridsdorf sind am Dienstagvormittag drei weibliche Leichen gefunden worden. Die Polizei spricht von einem "bedenklichen Todesfall", "offensichtliche Verletzungen" wiesen die Toten laut Sprecher Patrick Maierhofer aber nicht auf. Bei den Toten dürfte es sich um eine 45-jährige Frau und ihre beiden etwa 17-jährigen Töchter handeln.