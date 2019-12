Freispruch im Prozess um erschlagenen 89-jährigen Mann .

Ein 41-jähriger Mann ist am Dienstag am Wiener Landesgericht vom Vorwurf freigesprochen worden, Julius U. am 13. Mai 2019 aus Habgier in dessen Wohnung in Wien-Fünfhaus vorsätzlich getötet zu haben.