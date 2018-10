Fußgänger flog mit Kopf durch Windschutzscheibe .

Mit schweren Verletzungen hat am frühen Sonntagabend ein Fußgänger in Wien-Leopoldstadt einen Unfall überlebt, bei dem er von einem Pkw erfasst wurde. Der 48-Jährige durchschlug mit dem Kopf die Windschutzscheibe des Autos und wurde auf die Fahrbahn geschleudert. Das teilte die Polizei am Montag mit.