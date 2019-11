Fußgänger in Hernals nach Pkw-Kollision tot .

Ein 56-jähriger Mann ist am Sonntagnachmittag auf dem Hernalser Gürtel in Wien-Hernals vom Pkw eines 38-Jährigen erfasst worden und noch am Unfallort seinen schweren Verletzungen erlegen. Der Lenker gab an, den Fußgänger nicht gesehen zu haben, berichtete die Polizei am Montag.