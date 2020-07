Gasleitung manipuliert - Verdächtiger festgenommen .

Der 61-jährige Wohnungsmieter, der am Dienstag in Wien-Ottakring seine Gasleitung manipuliert haben soll, um eine Delogierung zu verhindern, ist am Freitag festgenommen worden. Nur durch viel Glück war es nicht zur Detonation gekommen. Die Polizei hatte am Donnerstag ein Fahndungsfoto des Mannes veröffentlicht. Er leistete bei seiner Festnahme in der Thaliastraße keinerlei Widerstand.