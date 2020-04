Großeinsatz bei Dachbrand im Donauzentrum .

In Donauzentrum in Wien-Donaustadt ist am Montagnachmittag ein Dachbrand ausgebrochen. Die Berufsfeuerwehr rückte 90-köpfig zu Wiens größtem Einkaufszentrum an, weithin war eine hohe Rauchsäule sichtbar. Es wurde Alarmstufe 3 ausgerufen.