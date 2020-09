Gurgeltest-Konzept für Schulen wird präsentiert .

Am Dienstag wird ein neues Konzept für Corona-Testungen an den Wiener Schulen präsentiert. Im Mittelpunkt soll dabei der sogenannte Gurgeltest stehen. Bildungsminister Heinz Faßmann (ÖVP) und Wiens Gesundheitsstadtrat Peter Hacker (SPÖ) werden die Details in einer Pressekonferenz mit der Virologin Monika Redlberger-Fritz vorstellen.