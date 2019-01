Haus des Meeres trotz Bauarbeiten wieder mit Rekordjahr .

Der Hitzesommer 2018 und die Bauarbeiten am bzw. vor dem Gebäude haben das Interesse der Besucher am Wiener Haus des Meeres nicht gedämpft: 2018 wurde erneut ein Rekordjahr verzeichnet - zum immerhin zwölften Mal in Folge, wie der in einem ehemaligen Flakturm untergebrachte Aqua-Terra-Zoo am Dienstag mitteilte. Insgesamt wurden im Vorjahr mehr als 642.000 Eintritte registriert.