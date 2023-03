Wien Hausdurchsuchungen in Causa Minibambini-Kindergärten

Lesezeit: 2 Min AN APA / NÖN.at

Die Causa Minibambini-Kindergärten wird offenbar zum Kriminalfall Foto: APA/GEORG HOCHMUTH

D ie Causa um die Minibambini-Kindergärten beschäftigt offenbar auch die Ermittlungsbehörden. Laut einem Bericht des Onlineportals der "Kronen Zeitung" hat es am Donnerstag eine Razzia an allen Standorten der Kindergärten und bei den Wohnsitzen der Betreiber gegeben. Eine Sprecherin der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) bestätigte der APA am Abend, dass es Hausdurchsuchungen an rund 25 Standorten gab, nachdem diese gerichtlich bewilligt worden waren.