Wien-Hietzing Leichenfund im Lainzer Tiergarten in Wien

Lesezeit: 2 Min AN APA / NÖN.at

Die Polizei sprach von einem "bedenklichen Todesfall" Foto: APA

I m Lainzer Tiergarten in Wien-Hietzing ist am Donnerstag gegen 9.00 Uhr neben der Hubertuswarte die Leiche eines Mannes entdeckt worden. Die Umstände sind bisher unklar, die Polizei ermittelte wegen eines "bedenklichen Todesfalls". Es könne weder Fremdverschulden noch ein Suizid ausgeschlossen werden, hieß es. Das Ergebnis der Obduktion stand am Freitagvormittag noch aus.