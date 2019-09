Illegales Bingo- und Glücksspiellokal ausgehoben .

Wiener Behörden haben am Freitagabend in der Bundeshauptstadt ein illegales Bingo- und Lotto-Glücksspiellokal ausgehoben. Getarnt war die Location in Favoriten als Sport- und Freizeitverein. Der Zugriff erfolgte während eines Bingo-Spiels, 88 Personen wurden kontrolliert. Mehrere Geräte wurden beschlagnahmt, Geld eingehoben und Dokumente sichergestellt, berichteten die Behörden am Montag.