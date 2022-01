Interpol-Generalversammlung 2023 zum "100er"

Im nächsten Jahr wird die internationale Polizeiorganisation Interpol 100 Jahre alt - ihre "Wiege" stand in Wien, als im September 1923 Polizeichefs aus aller Welt zum Kongress zusammentrafen. Die Generalversammlung der Organisation mit 195 Mitgliedstaaten soll zum "100er" ebenfalls in Wien stattfinden. Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) freute sich am Freitag nach einem Arbeitsgespräch mit Interpol-Generalsekretär Jürgen Stock auf "über 1.000 hochrangige Gäste".