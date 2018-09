Jungbauern feierten Erntedankfest im Augarten .

Unter dem Motto "Von daheim schmeckt's am besten" hat das 18. Erntedankfest der Österreichischen Jungbauernschaft am 8. und 9. September im Wiener Augarten stattgefunden. Neben Kulinarik und traditionalistischem Unterhaltungsprogramm traten am Sonntag Bundeskanzler Sebastian Kurz, Landwirtschaftsministerin Elisabeth Köstinger und Kulturminister Gernot Blümel (alle ÖVP) auf.