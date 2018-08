Justizpolitik für Jarolim "Stiefkind dieser Regierung" .

Scharfe Kritik an der Regierung hat am Mittwoch SPÖ-Justizsprecher Hannes Jarolim geübt. Die Justizpolitik sei unter Schwarz-Blau zum "Stiefkind" geworden, "sie findet überhaupt nicht statt derzeit". Gleichzeitig werde die Gerichtsbarkeit durch Budgetkürzungen geschwächt und die Unabhängigkeit durch die geplante Neuregelung für die Bezirksgerichts-Sprengel gefährdet, so Jarolim.