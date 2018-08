Juwelierräuber sechs Jahre nach Coup gefasst .

Ein Juwelierräuber, der vor sechs Jahren in Wien-Penzing ein Geschäft überfallen hat, ist der Polizei doch noch ins Netz gegangen. Der Italiener wurde im Frühjahr in seiner Heimat festgenommen und am 11. Mai nach Wien überstellt, berichtete die Polizei am Dienstag. Ende August soll dem Mann der Prozess gemacht werden.