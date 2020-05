Laut Berufsrettung und Polizei waren die jungen Männer gegen 23.00 Uhr im Bereich des Parkplatzes Höhenstraße am Kahlenberg unterwegs. Einen Führerschein hatte der 21-Jährige nicht.

Das Auto kam bei den Driftversuchen rechts von der Fahrbahn ab und überschlug sich. Über eine Böschung stürzte der Wagen auf dem Dach mehrere Meter hinunter, bis er zwischen Bäumen zum Liegen kam. Der Lenker und der Beifahrer konnten sich mit Hilfe von Zeugen selbst befreien.

Die Berufsrettung war mit Teilen des Katastrophenzuges am Unfallort. Während der 21-Jährige nur leichte Blessuren erlitt und einen Transport in ein Krankenhaus verweigerte, erwischte es den Beifahrer schlimmer. Der 19-Jährige wurde mit Kopfverletzungen und mehreren Prellungen in den Schockraum eines Krankenhauses gebracht.

Die Berufsfeuerwehr barg den 3er-BMW mit einer Seilwinde. Die Polizei zeigte den 21-Jährigen wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung an.