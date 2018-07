"Kino unter Sternen" hört nach 22 Jahren auf .

Am kommenden Samstag findet im "Kino unter Sternen" am Wiener Karlsplatz die letzte Vorstellung statt - nicht nur für diese Saison, sondern für immer. Kuratorin Judith Wieser-Huber wird das Festival nicht mehr weiterführen, wie sie am Donnerstag mitteilte. Das Aus nach 22 Jahren hat finanzielle Gründe. Im Rathaus wird der Rückzug des "Kinos unter Sternen" bedauert.