Eine 25-jährige Deutsche war Samstagvormittag in dem Hotel stranguliert aufgefunden worden, nachdem ihre Lebensgefährtin an der Rezeption gemeldet hatte, dass die Frau in schlechtem Zustand im gemeinsamen Zimmer liege. Das Paar - beide mit jeweils eigenem Wohnsitz in Wien - hatte am Freitag für nur eine Nacht in dem Hotel eingecheckt.