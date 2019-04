Leiche in ausgebranntem Autowrack gefunden .

Die Leiche eines 65-jährigen Mannes ist Dienstagfrüh in einem brennenden Pkw auf einer Großbaustelle in der Nordbahnstraße in Wien-Leopoldstadt gefunden worden. Bauarbeiter hatten das in Flammen stehende Auto gegen 6.00 Uhr entdeckt, das Feuer gelöscht und die Polizei verständigt. Diese vermutet einen Unfall, hieß es am Dienstagnachmittag in einer Aussendung.