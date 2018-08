Die Fahrräder werden nun in Simmering verwahrt. Nach acht Wochen gehen sie in den Besitz der Stadt über. Was dann damit geschieht, werde derzeit geprüft, so die Sprecherin. Wem nach wie vor vereinzelte Räder in Gelb bzw. Grau-Orange auffallen, solle diese unter der Telefonnummer 01/50 255 beim Stadtservice melden, wird gebeten.

Die sogenannten "Free-Floating"-Räder haben in der Vergangenheit immer wieder für Aufregung in Wien gesorgt - vor allem illegal entsorgte oder abgestellte Exemplare. Dadurch sah sich die Stadt genötigt, den Anbietern fixe Regeln vorzuschreiben. Ein entsprechender Leitfaden inklusive Registrierungs- und Wartungspflicht trat am 1. August in Kraft.

Ofo kündigte in Reaktion auf die strengeren Regeln seinen Rückzug aus der Stadt an. oBike hat wirtschaftliche Schwierigkeiten, für die Stadt wie auch für Medien gibt es bereits seit längerem keinen Ansprechpartner mehr.