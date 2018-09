Mordalarm: Verdächtiger festgenommen .

Eine 50-jährige Frau, die mehrere Messerstiche aufwies, ist am Samstag kurz vor 19.00 Uhr in ihrer Wohnung in der Ybbsstraße in Wien-Leopoldstadt gefunden worden. Reanimationsversuche durch Einsatzkräfte von Polizei und Rettung waren erfolglos. Nach Zeugenhinweisen wurde gegen 20.30 Uhr ein 40-jähriger Tatverdächtiger in der Quellenstraße in Wien-Favoriten festgenommen, wie die Polizei mitteilte.