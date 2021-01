13 Personen bei Brand verletzt .

Feuer ist am Sonntagnachmittag in einer Wohnhausanlage in der Breitenfurter Straße in Wien-Liesing ausgebrochen. Infolge eines Kellerbrands mussten 19 Hausbewohner von der Berufsfeuerwehr mit Drehleitern bzw. über das Stiegenhaus evakuiert werden, 13 Personen - sechs Erwachsene und sieben Kinder - erlitten eine Rauchgasvergiftung und wurden zur weiteren Untersuchung bzw. Behandlung in verschiedene Spitäler gebracht.