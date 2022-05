Wien-Liesing 79-jährige Radfahrerin von Lkw erfasst und getötet

Lesezeit: 2 Min AN APA / NÖN.at

Reanimationsversuche der Rettungskräfte blieben erfolglos Foto: APA/THEMENBILD

E ine 79-jährige Radfahrerin ist am Mittwoch um 14.50 Uhr in Wien-Liesing von einem Lkw erfasst und getötet worden. Die Frau wollte mit ihrem Rad die Fahrbahn der Vorarlberger Allee queren und dürfte trotz Stopptafel den herannahenden Lastwagen übersehen haben. Inklusive dem Notarzthubschrauber Christophorus 9 standen fünf Rettungsteams im Einsatz, berichtete Corina Had, Sprecherin der Berufsrettung. Reanimationsversuche waren erfolglos, die Frau starb an der Unfallstelle.