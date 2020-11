Schere in den Kopf gestoßen: Prozess um versuchten Mord .

Weil sie ihrem Ehemann in Wien-Liesing eine Schere in den Kopf gestoßen haben soll, muss sich am Freitag eine 28-Jährige wegen versuchten Mordes am Landesgericht verantworten. Die spitz zulaufende Klinge drang dem Mann im Bereich der linken Stirnseite bis in die Schädelhöhle und bewirkte eine Verletzung der harten Hirnhaut samt einer daraus folgenden Luftansammlung in der Schädelhöhle und Einblutungen in die Nasennebenhöhlen.