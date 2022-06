Wien MAK zeigt Mode von Susanne Bisovsky im Geymüllerschlössel

Susanne Bisovsky: Ensemble aus der Innocentia-Kollektion Foto: APA

M it Kreationen von Susanne Bisovsky setzt das MAK ab morgen, Samstag, seine Reihe "(Con)temporary Fashion Showcase" fort. Die gebürtige Linzerin und ehemalige Absolventin der Universität für angewandte Kunst betreibt einen Salon in der Beletage einer ehemaligen Seidenmanufaktur in Wien-Neubau. Gezeigt werden zwischen 2003 und 2022 entstandene Stücke, die ihre "spielerische und fundierte Annäherung an Mode, handwerkliche Techniken und Kostümkunde" zeigen, wie es heißt.