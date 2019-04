Mann biss bei Festnahme Polizisten .

Ein 43-jähriger Mann hat am Mittwoch bei seiner Festnahme auf der Fahrbahn der A23 (Südosttangente) in Wien-Donaustadt zuerst mit seinen - ausgezogenen - Winterschuhen in Richtung der Polizisten geschlagen und dann die Beamten auch noch gebissen. Die Polizisten setzten schließlich Tränengas gegen den Rumänen ein, hieß es von der Exekutive.