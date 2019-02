Mann fiel bei Rauferei auf U-Bahnsteig auf Gleise .

Bei einer Rauferei auf dem Bahnsteig der U6-Station Thaliastraße in Wien-Neubau ist am Sonntag gegen 4.00 Uhr ein 36-jähriger Mann auf die Gleise gestürzt und verletzt worden. Ob er hinuntergestoßen wurde, sei vorerst unklar, sagte Polizeisprecher Patrick Maierhofer am Montag. Sieben Personen sollen an der Rauferei beteiligt gewesen sein. Drei Tatverdächtige wurden festgenommen.