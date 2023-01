Wien Mann in Wien beim Bekanntenbesuch niedergestochen

Lesezeit: 2 Min AN APA / NÖN.at

38-Jähriger schwebt in Lebensgefahr Foto: APA/THEMENBILD

E in 38-Jähriger ist am Samstagabend in Wien beim Besuch eines Bekannten mit einem Messer lebensgefährlich verletzt worden. Bei dem blutigen Angriff war das Baby des Mannes und seine 36-jährige Lebensgefährtin anwesend. Der 38-Jährige erlitt schwere Verletzungen im Hals- und Brustbereich und musste ins Krankenhaus gebracht werden. Die Frau erlitt einen Zusammenbruch. Der 69-jährige Angreifer war mit 2,1 Promille Alkohol im Blut schwer alkoholisiert. Er wurde festgenommen.