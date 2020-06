Mann machte in Park Schießübungen mit Armbrust .

Ein Mann hat am Sonntag in einem Park in Wien-Währing Schießübungen mit einer Armbrust durchgeführt. Damit dürfte er einigen Zeugen allerdings Angst eingejagt haben - sie alarmierten die Polizei, die den 53-jährigen Österreicher wegen des Verdachts der Gefährdung der körperlichen Sicherheit anzeigte.