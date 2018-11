Mann mit Messer lebensgefährlich verletzt .

Ein 48 Jahre alter Mann ist am Dienstag um 12.30 Uhr in Wien-Neubau durch Messerstiche lebensgefährlich verletzt worden. Der Täter ist unbekannt und flüchtete nach der Auseinandersetzung am Urban-Loritz-Platz, berichtete die Polizei am Nachmittag. Eine Sofortfahndung war erfolglos.