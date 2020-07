Mann nach Fenstersturz weiterhin in Lebensgefahr .

Ein bei einem Fenstersturz in Wien-Ottakring am späten Samstagabend schwer verletzter 36-Jähriger war am Montagvormittag nach wie vor in Lebensgefahr. Die Ermittlungen gestalteten sich indes immer noch schwierig. Nach widersprüchlichen Zeugenaussagen standen weiterhin zwei Versionen des Vorfalls im Raum, sagte Polizeisprecher Paul Eidenberger auf APA-Nachfrage.